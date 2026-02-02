Pessime notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini: c’è una novità importantissima di calciomercato.

Cresce l’attesa per la sfida tra Udinese e Roma, in programma questa sera alle ore 20:45 e valida per il 23esimo turno di campionato. I giallorossi devono assolutamente vincere se puntano a riprendersi il quarto posto in classifica ai danni della Juve, ma i bianconeri sono temibilissimi soprattutto tra le mura amiche. Si preannuncia, dunque, un match aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Intanto, però, dal calciomercato arrivano pessime notizie per Gian Piero Gasperini. Niccolò Fortini, a lungo inseguito proprio dai giallorossi, sembra ormai destinato al trasferimento al Napoli: la conferma arriva da alcune indiscrezioni raccolte dalla redazione di ‘RadioRadio’, secondo cui il club caro al presidente De Laurentiis sarebbe al momento in netto vantaggio proprio sulla Roma nella corsa all’esterno della Fiorentina e della nazionale Under-21 italiana.

Una vera batosta per la Roma, che è da settimane al lavoro per portare il 19enne originario di Lucca nella capitale. Resta da capire se il mercato giallorosso si concluderà con l’acquisto di Bryan Zaragoza o se il direttore sportivo Frederic Massara tenterà un ultimo colpaccio in extremis.