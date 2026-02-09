Si va verso un clamoroso affare di mercato in estate: coinvolte ancora una volta Juventus e Inter, ecco tutti i dettagli.

È stato nelle giovanili della Juventus dal 2021 al 2023 per poi passare alla Next Gen dal 2022 al 2024 e oggi Tarik Muharemovic è un pilastro della difesa del Sassuolo. Il centrale bosniaco classe 2003 sta disputando una stagione straordinaria con la casacca neroverde e il suo nome è finito sul taccuino dei principali club di Serie A, e non solo. Ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

La Juve aveva pensato a più riprese di riportarlo a Torino, ma ora ecco il colpo di scena. L’Inter, infatti, avrebbe tutta l’intenzione di sferrare l’assalto decisivo per Muharemovic, la cui valutazione si aggira al momento intorno ai 30 milioni di euro. Una beffa atroce per la Vecchia Signora, che adesso rischia di vedere un talento fatto in casa con la maglia nerazzurra.

Attenzione, però, alle sorprese visto che la Juve non ha alcuna intenzione di mollare la presa per il calciatore: si preannuncia, dunque, un testa a testa in estate tra bianconeri e nerazzurri per il cartellino di Muharemovic. Chi la spunterà alla fine?