Nuovo clamoroso affare Napoli-Juve all’orizzonte: ecco cosa sta succedendo tra le due grandi rivali.

Sono attualmente divise da un solo punto in classifica con il Napoli terzo a 46 punti e la Juve quarta a quota 45, ma le strade dei due club rischiano di incrociarsi nuovamente anche in sede di mercato. Circola, infatti, in queste ore una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio l’undici allenato da Antonio Conte e quello a disposizione di Luciano Spalletti.

A rilanciarla è Antonio Cassano nel corso di un intervento a ‘Viva El Futbol‘: “Attenzione alla pista Lobotka-Juventus. Il calciatore è in scadenza, ha ancora un anno di contratto ed è il profilo di rinforzo che serve ai bianconeri. Mi arrivano queste voci in vista del prossimo anno”.

Spalletti stravede per il centrocampista slovacco e alla mediana della Juve manca proprio un interprete con le caratteristiche tecnico-tattiche del 31enne originario di Trencin. Proprio per questi motivi, quella di Cassano potrebbe essere un’interessante anticipazione di ciò che accadrà in estate. Perché alla Juve servirebbe un giocatore come Lobotka e da Torino potrebbero effettuare anche un tentativo concreto per strapparlo al club caro al presidente Aurelio De Laurentiis.