Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Maurizio Sarri: le ultimissime sull’allenatore della Lazio.

È reduce dalla vittoria contro il Bologna sui calci di rigore che è valsa la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ma in casa Lazio arriva un clamoroso annuncio su Maurizio Sarri. L’attuale tecnico biancoceleste, infatti, potrebbe cambiare aria al termine della stagione in corso.

Ad annunciarlo è il giornalista di ‘Rai Sport’, Paolo Paganini, ai microfoni di ‘Radio FirenzeViola’ nel corso di “Viola amore mio”: “Sono convinto che il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri, che piace tantissimo a Paratici e che l’attuale direttore sportivo del club viola portò qualche anno fa alla Juventus. Sarri, che anche in passato è stato accostato con insistenza proprio alla Fiorentina, è sicuramente un tecnico con cui si può aprire un ciclo“.

Un annuncio clamoroso che lascia i tifosi della Lazio letteralmente a bocca aperta. Tra poche ore all’Olimpico si disputa l’atteso match del 25esimo turno contro l’Atalanta, ma occhio alla situazione di Sarri che in estate potrebbe davvero fare le valigie e trasferirsi in una grande rivale come la Fiorentina.