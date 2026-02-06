Juve, l’affondo di Franchi: “Uomini scarsi, destini scarsi! Spalletti e i suoi voli pindarici…”

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta lascia un segno profondo nella Juve di Luciano Spalletti. A Bergamo finisce 3-0 per i nerazzurri, al termine di una gara che conferma limiti ormai ricorrenti nei bianconeri: buon avvio, tante occasioni create, ma poca concretezza, seguita da una ripresa in cui l’Atalanta alza ritmo e intensità prendendo il controllo totale del match.

Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato dal rigore di Scamacca, la Dea dilaga nella seconda frazione con le reti di Sulemana e Pasalic, mentre la Juve si spegne progressivamente, incapace di trasformare il possesso e le chance costruite in gol. Un copione già visto, che riaccende dubbi su identità, qualità e profondità della rosa.

Ed è proprio da qui che parte l’analisi durissima di Massimo Franchi, che commentando la prestazione bianconera non usa mezzi termini:

«Spalletti? Altro che “uomini forti, destini forti”: qui siamo a “uomini scarsi, destini scarsi”. Senza una vera stella come Yildiz sei come una barca in alto mare, di notte, senza GPS: quando il mare si alza, non sai più dove andare».

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT