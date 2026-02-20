È sempre Juventus contro Roma: oltre alla sfida in campionato, arriva ora un nuovo clamoroso annuncio.

Juve contro Roma, ci risiamo. Le due squadre, che sono impegnate attualmente nella corsa al quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, si ritrovano ancora una volta l’una contro l’altra. Questa volta, però, ad accendere la rivalità tra i due club ci pensa Antonio Cassano, che nella capitale ricordano molto bene per aver indossato la maglia giallorossa dal 2001 al 2006.

Ecco quanto ammesso dall’ex talento di Bari nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’: “Avevo un unico desiderio, ovvero quello di giocare con Francesco Totti, e dunque all’epoca ho preferito la Roma alla Juventus. Roma è una città meravigliosa con una tifoseria caldissima, proprio come piace a me. Purtroppo, alla fine, il presidente Sensi era malato e il rinnovo è saltato. Ho avuto grandi problemi quando è passato tutto in mano a sua figlia”.

Un annuncio importante, del resto le dichiarazioni di Antonio Cassano non sono mai banali. Secondo voi ha fatto bene Cassano a restare alla Roma o per il prosieguo della sua carriera sarebbe stato meglio trasferirsi alla Juve?