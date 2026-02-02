Addio definitivo all’Inter e operazione conclusa per il trasferimento in bianconero: ecco tutti i dettagli.

2-0 sul campo della Cremonese e Inter sempre più padrona del campionato. I nerazzurri non si fermano più e, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski, si impongono anche sull’undici allenato da Nicola e allungano in classifica. Quella di Chivu sembra al momento la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto, anche se mancano ancora diverse partite alla fine e tutto può ancora succedere.

Proprio come nel calciomercato, dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Lo dimostra la storia di Branimir Mlacic, difensore croato classe 2007 sulle cui tracce c’è da tempo proprio l’Inter. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento a Milano e, invece, ecco il colpo di scena proprio al fotofinish: il centrale proveniente dall’Hajduk Spalato sta effettuando le visite mediche di rito con l’Udinese e a breve sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore bianconero.

Un colpo di scena inaspettato, che ha scosso Marotta e tutto l’ambiente nerazzurro. Come reagirà adesso l’Inter? Metterà a segno un altro colpo in entrata in queste ultimissime ore o il mercato nerazzurro può considerarsi concluso?