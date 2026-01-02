Grandissima novità in casa Juve a poche ore dalla gara interna contro il Lecce: Spalletti ribalta di nuovo i bianconeri.

Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio di Juventus-Lecce, gara valevole per il 18esimo turno di Serie A e in programma sabato alle ore 18:00. I bianconeri sono tra le squadre più in forma del campionato e puntano a sfruttare il fattore campo per portare a casa il quarto successo di fila.

I giallorossi, invece, hanno perso due volte (Cremonese e Como) negli ultimi 270′ di gioco e sono al momento sedicesimi in classifica a quota 16 punti. Ma vediamo cosa sta succedendo alla Continassa in vista della gara contro il Lecce.

Spalletti, altra clamorosa decisione: cosa cambia col Lecce

In casa Juve c’è da registrare il recupero di Conceicao, che si sta allenando finalmente in gruppo dopo aver saltato la trasferta di Pisa. L’esterno portoghese, però, quasi sicuramente inizierà dalla panchina.

Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Luciano Spalletti starebbe infatti pensando di schierare dal 1′ Zhegrova, reduce da un periodo di forma brillante: una mossa inaspettata se si considerano la tenuta fisica del nazionale kosovaro e la super prestazione di Conceicao contro la Roma.

Spalletti già in altre occasioni ha stupito tutti con delle scelte di formazione sorprendenti e anche contro il Lecce si va in questa direzione: giusto secondo voi affidarsi a Zhegrova sin dall’inizio o sarebbe meglio schierarlo a gara in corso?