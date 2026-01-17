Colpo di scena agli Australian Open a pochi giorni dal via: non ci sarà uno dei protagonisti più attesi.

Una clamorosa decisione di questi minuti scuote il tennis italiano. Matteo Berrettini, infatti, non prenderà parte agli Australian Open 2026 come annunciato poco fa: “Mi dispiace tantissimo, ma sono costretto a ritirarmi. Mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire l’incredibile supporto dei tifosi. Grazie al torneo per la super organizzazione, mi auguro di rivedervi molto presto“.

Berretti, reduce da qualche problema fisico, avrebbe dovuto fare il suo esordio lunedì contro Alex De Minaur, idolo di casa.

Australian Open, ci siamo: Sinner scalpita

Il forfait di Berrettini è davvero una botta tremenda per i tifosi italiani, che si aspettavano grandi cose anche dal tennista romano. Tifosi italiani, che sognano il terzo trionfo consecutivo di Jannik Sinner, che ha vinto le ultime due edizioni, del 2024 e del 2025.

Il campionissimo di San Candido dovrà fare attenzione soprattutto ad Alcaraz (numero 1 del ranking Atp) e a Djokovic, che proprio a Melbourne detiene il record di vittorie (10). L’attesa è finita, domani si comincia e i tifosi non stanno più nella pelle per l’inizio del primo torneo dell’anno del Grande Slam.