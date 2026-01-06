Decisione definitiva in casa Juventus: ecco le ultimissime sul centrocampista olandese, ex Atalanta.

Il 2026 della Juventus non è cominciato nel migliore dei modi. Sabato 3 gennaio, nel match valido per la 18esima giornata di Serie A, Yildiz e compagni non sono andati oltre il pareggio interno contro il Lecce. Sprecata, dunque, l’occasione di portare a casa il quarto successo di fila in campionato.

Questa sera l’undici di Spalletti avrà l’occasione di rifarsi, ma la trasferta sul campo del Sassuolo nasconde diverse insidie e la Juve farebbe bene a non sottovalutare assolutamente l’impegno.

Koopmeiners bocciato: la scelta dei tifosi per il 2025

Intanto, la redazione di ‘Tribuna.com‘ ha lanciato un sondaggio per scegliere il Miglior Centrocampista della Juve del 2025: a trionfare è stato Weston McKennie con il 58% dei voti davanti a Khephren Thuram (52%)

Il dato più eclatante, però, è un altro: nessuno dei tifosi della Juventus ha votato per Teun Koopmeiners, che ha chiuso con lo 0% delle preferenze. Una bocciatura senza appello per il centrocampista olandese, che appare sempre più il lontano parente dello splendido calciatore apprezzato nelle scorse stagioni con la casacca dell’Atalanta.

Spalletti ora sta provando a rilanciarlo nel ruolo di braccetto di difesa, ma è davvero troppo poco se si considera l’esborso economico (60 milioni di euro bonus compresi) fatto dalla Juve per portarlo a Torino. Koopmeiners proverà a rilanciarsi già stasera contro il Sassuolo: se lo augurano i tifosi di fede bianconera che, ormai, sembrano aver perso definitivamente le speranze.