Terremoto improvviso in panchina: l’ultima indiscrezione è relativa a un clamoroso ritorno di José Mourinho.

Dopo l’esonero di Xabi Alonso e la nomina di Arbeloa come nuovo allenatore del Real Madrid, vi abbiamo parlato nelle scorse ore della folle idea Thiago Motta per la panchina delle Merengues. Un progetto ambizioso e inaspettato, visto il trascorso dell’ex tecnico della Juve al Barcellona, rivale storica proprio del Real.

Ma ora c’è da registrare un’altra bomba a orologeria per quel che concerne proprio la panchina della compagine spagnola, che al momento occupa la seconda posizione nella classifica generale della Liga, alle spalle del Barça capolista.

Mourinho di nuovo al Real Madrid: esplode la bomba

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è Alfredo Relaño, commentatore di ‘El Partidazo de COPE‘: “Il vero obiettivo di Florentino Perez è quello di riportare Mourinho, che sta attualmente creando scompiglio al Benfica, proprio per essere licenziato. Mou è l’unico allenatore che ha pienamente soddisfatto Florentino Pérez e non sarei sorpreso se lo riportasse al Real“.

Una notizia a dir poco clamorosa che scuote in queste ore Madrid: per lo Special One si tratterebbe di un ritorno pazzesco dopo l’esperienza al Real dal 2010 al 2013. Come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo molto presto.