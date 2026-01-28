Prosegue il botta e risposta a distanza tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, protagonisti di un confronto mediatico che continua ad animare il dibattito calcistico. L’ultimo capitolo si è consumato nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League contro il Monaco, occasione nella quale il tecnico della Juventus è tornato sulle dichiarazioni rilasciate dal collega.

Spalletti ha infatti replicato alle parole di Antonio Conte, che aveva giudicato “infelice” l’espressione “ex campioni d’Italia”, utilizzata dall’allenatore dopo la larga vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato. Una definizione che non era passata inosservata e che aveva immediatamente acceso la polemica.

Dal canto suo, il tecnico della Juventus ha provato a stemperare i toni, pur non rinunciando a una risposta ironica: “Quando l’ho visto pensavo fosse intelligenza artificiale, poi mi sono dovuto rendere conto che era vero“, ha dichiarato Spalletti, aggiungendo poi l’auspicio di riportare l’attenzione su temi più strettamente legati al campo. “Spero si possano affrontare argomenti diversi, da Champions League“, ha concluso.

Una vicenda che conferma come, anche a distanza, il confronto tra due allenatori di forte personalità continui a far discutere, tenendo alta l’attenzione mediatica alla vigilia di impegni europei di grande rilievo.