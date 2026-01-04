Colpo di scena a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open: i tifosi di Jannik Sinner non saranno di sicuro contenti.

Mancano ormai circa due settimane all’inizio degli Australian Open. Semaforo verde il prossimo 18 gennaio, con i più grandi tennisti al mondo pronti a darsi battaglia sui campi in cemento di Melbourne.

Intanto, c’è da registrare una pessima notizia per tutti i tifosi di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni (2024 e 2025) e attuale numero 2 del ranking Atp, alle spalle di Alcaraz. Il torneo di Melbourne, infatti, non verrà trasmesso sulla tv tradizionale come negli anni precedenti, soprattutto a causa della riorganizzazione dei diritti di trasmissione.

Sinner agli Australian Open: ecco dove vederlo in tv

Chi vorrà gustarsi le gesta di Sinner, potrà farlo attraverso diverse alternative digitali: DAZN ha allargato l’offerta dei canali Eurosport e adesso vanta nuove opzioni, al pari di Timvision e Amazon Prime Video offrono la stessa possibilità a tutti gli utenti che sono già in possesso di un abbonamento. Occhio, infine, a Discovery+ che mette a disposizione degli appassionati di tennis lo streaming di tutte le sfide dalle qualificazioni fino alla finale.

I supporter di Sinner avranno, dunque, a disposizione diversi modi per assistere alle imprese del loro beniamino. La parola passa ora al campo: sarà ancora il campione di San Candido a trionfare per la terza volta di fila?