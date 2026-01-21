“È giusto paghino tutti per pochi criminali?” ▷ Scontri ultras Roma-Fiorentina | Carina e Mattioli

SCONTRI TRA ULTRAS DI FIORENTINA E ROMA, IL VIMINALE DECIDE: “VIETATE LE TRASFERTE FINO A FINE CAMPIONATO” – Il ministero dell’Interno ha stabilito lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla conclusione della stagione sportiva. Secondo quanto riferito, il provvedimento tiene conto anche dei numerosi precedenti, in Italia e all’estero, legati alle due tifoserie, per i quali non erano mai state applicate misure individuali di esclusione nei confronti dei responsabili degli atti violenti.

La stretta è una conseguenza diretta degli scontri avvenuti domenica 18 gennaio lungo la A1, quando gruppi di ultras, diretti rispettivamente a Bologna e Torino, si sono incontrati dando vita a tafferugli.

I disordini in autostrada

Nel corso degli scontri, avvenuti tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita di Bologna Casalecchio, circa 200 tifosi, armati di bastoni e spranghe, si sono fronteggiati sulla corsia d’emergenza, causando anche il danneggiamento di diverse automobili. Le forze dell’ordine stanno ancora analizzando le riprese delle telecamere per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla che avrebbe fatto degenerare la situazione sarebbe stata il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni alla tifoseria avversaria. Sui social e nei canali ultras circolano post e immagini che parlano del presunto furto di una bandiera romanista durante gli scontri.

Il precedente nel mondo del basket

Il provvedimento adottato dal Viminale rappresenta un caso unico nel calcio, ma richiama quanto già avvenuto nella pallacanestro. Nell’ottobre 2025, infatti, dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, era stato disposto lo stop alle trasferte per i sostenitori della Rsr Sebastiani Rieti fino al termine della stagione.

In quell’occasione, il ministro dell’Interno aveva imposto anche limitazioni ai tifosi pistoiesi e la Lega Basket aveva deciso di far disputare a porte chiuse tutte le partite casalinghe della squadra reatina per l’intera durata delle indagini.

Scontri Ultras Roma-Fiorentina, trasferte vietate: il commento di Mario Mattioli e Stefano Carina

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Mario Mattioli e Stefano Carina si sono confrontati sulla gravità della situazione, nonché su tutte le sue conseguenze:

“Viviamo in un’epoca avvelenata dalla violenza. Certi fatti sono inaccettabili. Possibile però non possano individuare i singoli responsabili? Facendo pagare ingiustamente migliaia e migliaia di appassionati che nulla c’entrano con questi fatti di cronaca?“

