Svilar 5,5
Serata di sbavature, alcune impercettibili, altre un poco più evidenti. Resta comunque indietro nella graduatoria dei colpevoli.
Rensch 5
Impalpabile, svagato.
Ziolkowski 5,5
Non concentrato come in altre occasioni.
Ghilardi 6
Decente in fase propositiva, non perfetto ma nemmeno indecente in copertura.
Celik 5
Sussulti e pause, anche da lui ci si aspettava di più. Finale disastroso.
Cristante 5,5
Alla lunga accusa la pressione di Ilkhan e compagni, pensa in modo più nebuloso.
Pisilli 5,5
Il tiro più pericoloso del primo tempo, poi foschia anche per lui.
Wesley 5,5
Gran cross quello che consente ad Arena di pareggiare; prima, una marea di errori tecnici che lo hanno reso quasi irriconoscibile.
Soulé 4,5
Dov’era?
Bailey 5
Molto rumore per nulla.
El Shaarawy 5
Invecchiato dieci anni in due giorni.
N’Dicka 5
Fuso orario.
Hermoso 7
Gol alla Dybala, nel deserto in cui tenta di predicare.
Koné 6
Perlomeno alza i giri del motore.
Dybala 5,5
Ricamini.
Arena 7
La gioia più grande nella notte più sbagliata.
Gasperini 5
Forse la formazione era troppo rimescolata per una gara da dentro o fuori, poi l’atteggiamento e gli errori tecnici individuali hanno fatto il resto. Roma irriconoscibile. La meno gasperiniana in assoluto.
Paolo Marcacci