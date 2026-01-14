Svilar 5,5

Serata di sbavature, alcune impercettibili, altre un poco più evidenti. Resta comunque indietro nella graduatoria dei colpevoli.

Rensch 5

Impalpabile, svagato.

Ziolkowski 5,5

Non concentrato come in altre occasioni.

Ghilardi 6

Decente in fase propositiva, non perfetto ma nemmeno indecente in copertura.

Celik 5

Sussulti e pause, anche da lui ci si aspettava di più. Finale disastroso.

Cristante 5,5

Alla lunga accusa la pressione di Ilkhan e compagni, pensa in modo più nebuloso.

Pisilli 5,5

Il tiro più pericoloso del primo tempo, poi foschia anche per lui.

Wesley 5,5

Gran cross quello che consente ad Arena di pareggiare; prima, una marea di errori tecnici che lo hanno reso quasi irriconoscibile.

Soulé 4,5

Dov’era?

Bailey 5

Molto rumore per nulla.

El Shaarawy 5

Invecchiato dieci anni in due giorni.

N’Dicka 5

Fuso orario.

Hermoso 7

Gol alla Dybala, nel deserto in cui tenta di predicare.

Koné 6

Perlomeno alza i giri del motore.

Dybala 5,5

Ricamini.

Arena 7

La gioia più grande nella notte più sbagliata.

Gasperini 5

Forse la formazione era troppo rimescolata per una gara da dentro o fuori, poi l’atteggiamento e gli errori tecnici individuali hanno fatto il resto. Roma irriconoscibile. La meno gasperiniana in assoluto.

Paolo Marcacci