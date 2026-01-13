Roma-Torino, Ferrajolo “A botta calda”: “Partita superficiale, ma zero drammi! La Coppa Italia…”

Una Roma dalla formazione quasi “grottesca” (fra squalifiche e infortunati) esce malamente dalla Coppa Italia per l’ennesima volta, lasciando il pass a un Torino bravo, volenteroso e determinato. Baroni e i suoi, con pieno merito, battono nuovamente i giallorossi all’Olimpico dopo il successo dello scorso settembre in Serie A. E buttano fuori una squadra che ormai, tristemente e da oltre 10 anni, nella coppa nazionale rappresenta una triste e impalpabile comparsa.

Il commento “A Botta Calda” di Luigi Ferrajolo: “Partita di una superficialità unica, il Torino è la bestia nera di questa squadra. Ma non ne faccio un dramma: la Coppa Italia era il terzo obiettivo della Roma. Sarebbe molto più grave perdere domenica in campionato“

