La Roma vince 2 a 0 contro un Sassuolo che si arrende nel finale di partita. La squadra di Gasperini ha attaccato per tutta la partita, trovando con il colpo di teta di Konè il gol che ha stappato la partita. I Giallorossi ora si trovano al terzo posto in classifica, aspettando le altre Il commento della partita del Pres. Ferrajolo: “La Roma ci ha regalato una bella vittoria, il finale è stato notevole per ritmo, agonismo.

L’assenza di Wesley si sentiva, appena è entrato la Roma ha trovato uno sbocco che non aveva. Alla fine è prevalsa la qualità, il Sassuolo era ben organizzato ma alla fine è stato stordito da questo uno-due della Roma. Dybala e Suolé hanno alzato il livello della squadra e gli avversari sono andati in tilt. La classifica inganna moltissimo perché ci sono squadre che devono giocare ancora due partite, bisogna mantenere la calma. Questi tre punti sono fondamentali per restare agganciati alla zona Champions”.