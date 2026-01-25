Pruzzo: “Continuo nella mia battaglia di abolizione del VAR”, Ferrajolo: “Adesso i giocatori coprono sui cross con le mani dietro la schiena, e nell’occasione del secondo possibile rigore, il difensore del Milan ha il braccio staccato dal corpo”.
Versioni discordanti sugli episodi da rigore della partita, unanimità sul dominio della squadra di Gasperini per tutta la partita, a discapito del Milan di Allegri con poche idee. Finisce 1 a 1 il posticipo dell’Olimpico, con il rigore di Pellegrini che pareggia il vantaggio di De Winter.