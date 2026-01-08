La botta di bomber Pruzzo: “Aboliamo il VAR! Basta con la piccionaia!”

In foto: Prima pagina Corriere dello Sport, 8 gennaio 2026

Quante volte, in questa stagione, tifosi e addetti ai lavori delle varie squadre di Serie A si sono lamentati degli arbitraggi e del famigerato VAR? Tante, decisamente troppe. E quest’ultimo turno di campionato, è stato forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La pazienza di molti appassionati è giunta davvero ai minimi termini. Fra questi, c’è sicuramente il bomber Roberto Pruzzo. Già in precedenza, a onor del vero, le sue simpatie per il VAR non erano particolarmente alte. Ma ora, a maggior ragione, dopo le ennesime polemiche e i fischietti scellerati visti in Lazio-Fiorentina e Napoli-Bologna, la sua tolleranza ha raggiunto evidentemente il limite.

Da qui, l’appello accorato e “stufo” andato in onda su Radio Radio Mattino – Sport e News: “Aboliamo il VAR per almeno 6 mesi, immediatamente. Basta con tutte queste telecamere. Ogni volta è sempre la stessa storia. Ma gli arbitri non possono levarsi quei maledetti auricolari e lasciar perdere la ‘piccionaia’?“

