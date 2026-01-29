Golini 5,5

Lunga inattività, inoperosità fino a un certo punto della gara, rivedibile il modo in cui ha cercato di opporsi alla conclusione di Taborda.

Ghilardi 6

Media ponderata tra errore imponderabile e il resto di una partita disputata con personalità. Deve lavorare su queste cadute di attenzione, sempre macroscopiche. Quale maestro migliore di Gasp?

Mancini 4

Imperdonabile il modo in cui lascia i suoi in dieci e, soprattutto, fa sbocciare l’agonismo di un Panathinaikos che stava per prendere l’imbarcata.

Ziolkowski 7

Gol pesantissimo, con scelta di tempo da centravanti: quanto sia pesante la sua rete, lo capiremo nelle settimane a venire.

Celik 6

Sfiora un eurogol di esterno, si adatta a tamponare più zolle, dopo l’inferiorità numerica, tenta di accompagnare una fase offensiva che offende poco.

Pisilli 6,5

È il colante, forse poco apparente, di ciò che a un certo punto resta dell’unità d’intenti romanista. Si becca il giallo, si sbatte il giusto.

Cristante 6 +

Chilometraggio importante, perché Liedholm era un mito ma che si giochi meglio in dieci era una (riuscitissima) battuta. Ogni tanto scende a fare il centrale.

El Aynaoui 6,5

Piace per la precisione degli appoggi e la naturalezza degli inserimenti.

Tsimikas 6+

Qualcosa di più di un compitino contro i suoi connazionali, a cominciare da quella conclusione di sinistro secca e tesa.

Pellegrini 5

Non coglie mai l’attimo, e dire che le occasioni non sono mancate.

Soulé 5

Non punge, non crea superiorità, non si prende la scena.

Rensch 6

Cerca di tenere in equilibrio una vettura su tre ruote, perché in dieci deve badare più agli spifferi che ad affacciarsi per guardare il panorama.

N’Dicka 6+

Mette un po’ di cemento armato nel fortino.

Wesley 6

Accende lo scooter e semplifica il traffico.

Della Rocca 6+

Il ragazzino fa di tutto per proporsi, lì davanti.

Angelino 6

Per la luce verso la fine del tunnel.

Gasperini 6,5

Su tante criticità e con tutte le assenze che c’erano in partenza, il gruppo alla fine s’è compattato per evitare la figuraccia e i play off, anche se per il tecnico un turno in più non sarebbe stato un problema.

Paolo Marcacci