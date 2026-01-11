Svilar 7

La vittoria, con la porta inviolata, è frutto dei gol di Koné e Soulé, ma figlia, ancora prima, dei suoi interventi quando la Roma sembrava essersi infilata in un vicolo cieco e il Sassuolo continuava a ripartire.

Ghilardi 6+

Primo tempo più sofferente e indeciso, secondo autorevole e molto propositivo nelle uscite con la palla. La sua malore partita, fino a questo momento.

Mancini 7

Convive col dolore per una botta al gluteo, occupa lo spazio nel quale il Sassuolo va “murato”, gioca la palla in modo da far distendere la Roma e abbassare gli avversari.

Hermoso 6,5

Peccato per quel cartellino troppo severo; accetta i duelli per poi vincerli, partecipa al fraseggio dopo ogni riconquista di palla. Leader, a tratto litigioso, ma leader.

Celik 6,5

Primo tempo da comprimario in una corsia tanto trafficata, ripresa a spron battuto, con quella serie di dribbling che hanno aperto a Soulé lo spazio per trovare la capocciata di Koné che ha sgretolato i meriti del Sassuolo.

Koné 7,5

Gol in torsione, riuscendo a “frustare” con il collo al massimo della potenza. Ciliegiona sulla torta di una partita dal chilometraggio illimitato, diventata via via più lucida col passare dei minuti.

Pisilli 7

La mediana del Sassuolo ha mostrato gamba e qualità, lui nella prima parte ha opposto i suoi ritmi, trovando più campo nella ripresa, sia a livello di percussioni che cercando di “pizzicare” la porta. Come a dire – Gasp, ci sono anch’io! –

Tsimikas 5,5

Insomma: compitino non esaltante, offrendo un riferimento per scaricare la palla sul suo lato, ma quasi mai creando superiorità. Poco prima di uscire, manca la porta su una respinta corta di Muric in modo poco spiegabile.

Soulé 7,5

Via via più ispirato, come se fosse lui il lubrificante del palleggio; stavolta è stato lui a trascinare Dybala nel cuore della partita, offrendo continue sponde. Delizioso l’assist per Koné, delicato il tocco del 2 – 0.

Dybala 6,5

A un primo tempo anonimo segue una ripresa di centrini ricamati, tecnicamente parlando. Le botte che prende, soprattutto da Matic, sono un sacco; i palloni che accarezza ancora di più. Al gol manca poco.

Ferguson 5,5

Finché resta in campo, riceve tante “attenzioni” dalla retroguardia emiliana e quasi nessun pallone dai compagni.

El Shaarawy 6,5

Un impatto sulla partita che abbina la “fame” di un esordiente alla lucidità di un veterano.

Wesley 7

Se fosse un film di Sorrentino sarebbe “L’uomo in più”.

Rensch SV

Romano SV

Ziolkowski SV

Gasperini 7+

Incazzato e ammonito dopo un tempo, visibilmente soddisfatto alla fine per il crescendo dei suoi.