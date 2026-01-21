“LASCIATE IN PACE LA GROENLANDIA” – Un fuori programma insolito ha segnato la serata NBA alla O2 Arena di Londra. Poco prima dell’inizio della partita tra Memphis Grizzlies e Orlando Magic, l’esecuzione dell’inno nazionale statunitense è stata interrotta da un contestatore tra il pubblico.

https://youtube.com/shorts/m2-lAzMO4Js

Mentre la cantante Vanessa Williams stava interpretando The Star-Spangled Banner, una voce si è levata dagli spalti gridando: «Lasciate in pace la Groenlandia!». Un riferimento evidente alle recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che nei giorni scorsi ha ribadito l’idea che gli Stati Uniti dovrebbero assumere il controllo dell’isola, territorio semiautonomo della Danimarca, Paese alleato nella Nato.

L’interruzione ha provocato reazioni contrastanti sugli spalti, tra sorrisi, risate e applausi, ma non ha scalfito la concentrazione dell’artista. Vanessa Williams ha continuato a cantare senza esitazioni, portando a termine l’inno con grande professionalità.

Dopo l’episodio, la cerimonia si è conclusa senza altri incidenti e la partita è iniziata regolarmente.