Resta a soli sei punti di distanza dalla capolista il Napoli, grazie a una vittoria sofferta, di misura, in casa contro il Sassuolo. Decisivo Lobotka che torna al gol dopo 3 anni, ma anche Milinkovic Savic e Juan Jesus, protagonisti di interventi difensivi decisivi. Anche stasera, nonostante le assenze, il Napoli ha retto, purtroppo però le brutte notizie non sono finite: durante la partita prima Elmas e poi Politano hanno accusato problemi. Il primo è uscito dal campo per problemi non meglio identificati, sedendosi a terra senza problemi muscolari, per lui condizioni da verificare. Politano si è fermato nei minuti di recupero dopo aver calciato in porta, toccandosi la gamba d’appoggio, per lui si teme un problema muscolare.

La Partita

Parte fortissimo il Napoli, i primi minuti non lascia mai la metà campo del Sassuolo. <la squadra di Conte (squalificato) ci mette poco a segnare: dopo tre anni trova il gol Lobotka, che trova un pallone vagante sulla linea dell’area e lo tira di piatto al volo sopra la testa dei difensori del Sassuolo e sotto la traversa. I problemi dietro però restano, Juan Jesus tra i migliori, salva su Pinamonti una manciata di minuti dopo il gol. Quella del difensore del Napoli è una scivolata che oppone il corpo al lento e centrale Tap-in dell’attaccante del Sassuolo, arrivato dopo un gran tiro di Laurientè respinto esternamente da Milinovic. Nel secondo tempo il Sassuolo parte benissimo, sfiorando il gol dopo tre minuti, serve una gran parata del portiere del Napoli, tra i migliori dei suoi. Nel corso della partita il Napoli non rischia più così, anzi va vicina al raddoppio con McTominay che sfrutta un rilancio impreciso del portiere avversario e dai trenta metri scaglia un sinistro che passa vicinissimo al palo, a portiere battuto. L’assedio finale del Sassuolo porta solo palloni disordinati in area, l a metà li porta fuori Hoijlund. Vince il Napoli, il terzo posto in classifica è in cassaforte, in attesa del rientro di qualche calciatore.