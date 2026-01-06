Lecce-Roma, Pruzzo e Ferrajolo ‘A Botta Calda’: “Ferguson? Bello tutto, ma quale bomber…”

Prima Ferguson, da attaccante vero e su assist di Dybala; poi Dovbyk, di rapina, sul finale. Grazie ai due giocatori forse meno attesi della serata, la Roma espugna il Via del Mare di Lecce e chiude il girone d’andata ritrovando 3 punti fondamentali in ottica 4° posto Champions.
Posizione in classifica che, in attesa del match di questa sera fra Sassuolo e Juventus, torna a essere di proprietà esclusiva dei giallorossi, a quota 36 punti.
