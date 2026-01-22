Lazio, Romagnoli si rifiuta di giocare? Di Giovambattista ▷ “Avallare sarebbe un errore clamoroso!”

Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio è sempre più incerto. Il difensore, legato al club fino al 2027, è in rotta con la società per il mancato adeguamento contrattuale promesso al suo arrivo.

L’Al-Sadd di Roberto Mancini ha presentato un’offerta importante che ha convinto il giocatore ad aprire alla cessione. Resta distanza tra i club sulla valutazione del cartellino, mentre Sarri avrebbe preferito trattenere il capitano. Un suo addio cambierebbe certamente gli equilibri difensivi della Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione tra Alessio Romagnoli e la Lazio sarebbe ulteriormente peggiorata nelle ultime ore. Il difensore, sempre più al centro delle voci di mercato e del braccio di ferro con la società sul futuro, starebbe seriamente valutando l’ipotesi di non scendere in campo nella sfida di domenica contro il Lecce. Un segnale forte, che riflette il clima di tensione creatosi attorno al capitano biancoceleste dopo il mancato adeguamento contrattuale e l’assenza di un dialogo per il rinnovo.

La possibile rinuncia alla convocazione rappresenterebbe una frattura evidente, non solo sul piano personale ma anche all’interno dello spogliatoio, considerando il ruolo di leadership di Romagnoli. La scelta, se confermata, metterebbe Sarri di fronte a una situazione complessa alla vigilia del match e potrebbe accelerare ulteriormente i tempi di una cessione che appare ormai sempre più probabile.

“Lazio, Romagnoli si rifiuta di giocare? Errore clamoroso avallare tutto questo!”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport & News, Ilario Di Giovambattista ha commentato duramente la vicenda Romagnoli. Secondo il giornalista, si tratterebbe esclusivamente di una scelta economica, difficile da giustificare per un giocatore che si è sempre dichiarato laziale.

“È una scelta economica e basta, diventa un ex calciatore! È uno di quelli che guadagna di più, è laziale: lo dimostrasse! Se questa notizia fosse vero sarebbe assurdo. Come non vuoi andare a Lecce? Avallare una situazione del genere solo per l’odio nei confronti di Lotito sarebbe un errore clamoroso. Applaudiamolo pure!” – ha detto.

