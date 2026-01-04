La Lazio perde in casa contro un Napoli decisamente troppo forte per la squadra di Sarri. Finisce 0 – 2 con la Lazio che termina ancora una volta la partita in nove uomini. Come di consueto, tutte le decisioni dubbie vengono comunque risolte in sfavore dei biancocelesti. Il commento di Franco Melli:

Senza togliere niente al grand e Napoli che abbiamo visto all’Olimpico, un Napoli che avrebbe meritato di vincere in maniera più larga- Gli arbitri continuano a massacrare la Lazio in un lungo e in largo. Gli espulsi accumulati sono un numero incredibile, la Lazio con la Fiorentina non avrà attaccanti perché Noslin è stato espulso in maniera completamente ingiusta. Massa invece lo ha buttato fuori, e poi ha completato l’opera con l’espulsione di Marusic. La superiorità del Napoli non era in discussione, ma la Lazio ha il complesso, giusto o esagerato, di essere perseguitata. Sfido qualsiasi altra squadra a non pensarlo dopo le ultime 5-6 partite.

C’è stata solo la traversa di Guendouzi, non è che possiamo stare a discutere sulla superiorità in campo di gente come McTominay e Lobotka a centrocampo. Adesso il Napoli è chiaramente da scudetto, Politano è stato formidabile, vincendo il confronto con Zaccagni. La situazione con gli arbitri è peggiore di quella pre lettera di Lotito, non ha influito sul risultato di oggi ma penalizza per le prossime.