Lazio-Lotito: punto di non ritorno | L’editoriale di Ilario Di Giovambattista

La Lazio crolla rovinosamente contro il Como, in uno Stadio Olimpico semi-deserto e acceso solo dalle aspre contestazioni nei confronti del presidente Claudio Lotito. Cori più o meno beceri, striscioni… L’aria attorno al club è sempre più irrespirabile, e a questo punto viene quasi spontaneo chiedersi se, e come, sia possibile andare avanti, visti i presupposti.

Anche la squadra non può che risentire di questa atmosfera. Basta vedere il nervosismo in campo di giocatori come Cataldi, Zaccagni o Romagnoli (non a caso, forse, i più rappresentativi del gruppo). Malessere incentivato sicuramente anche dagli episodi arbitrali “sfortunati” che hanno colpito i biancocelesti negli ultimi due mesi. Il risultato, sul piano del gioco e dei traguardi “raggiunti”, non può che essere la mestizia incommensurabile alla quale i tifosi sono costretti ad assistere da tempo.

Mercato bloccato la scorsa estate; la cessione di calciatori chiave come Castellanos e Guendozi questo gennaio; 9° posto in classifica e solo 28 punti in 21 partite. Ci sono veramente le condizioni per cui Claudio Lotito possa decidere di vendere la Lazio?

A riguardo, in diretta su Radio Radio – Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista si è espresso in un lungo editoriale.

“Oggi non vedo le basi per andare avanti! I tifosi non riconoscono più Lotito come presidente della Lazio… Vogliamo parlare di Sarri? In società non c’è un singolo rapporto che funzioni veramente!“

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT