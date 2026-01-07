Home Sport Calcio SportCalcioVideo Lazio – Fiorentina, Franco Melli “A Botta Calda”: “Rocchi, ti supplico: ferma tutto questo” Di Redazione - 07 Gennaio 2026 FacebookTwitterWhatsAppLinkedin Partita di fuoco tra Lazio e Fiorentina, accompagnata da pesanti dubbi sul rigore concesso alla Viola e segnato da Gudmundsson. Sul 2-1 per gli ospiti, ci pensa Zaccagni a procurarsi il rigore del pareggio timbrato da Pedro negli ultimi minuti. Ascolta il commento A Botta Calda di Franco Melli ULTIMI ARTICOLI “Il giardino dell’Impero: la realtà celata dietro il caos Venezuela” |... 07 Gennaio 2026 Ci sono i primi segnali: ecco la fine del falso ambientalismo... 07 Gennaio 2026 “Vedrete, l’appetito vien mangiando!” ▷ L’infausto presagio di Becchi sull’attacco Usa... 06 Gennaio 2026 Zelensky, la “Penelope” di Kiev: ecco come disfa la pace fingendo... 06 Gennaio 2026 Robert Fico attacca gli USA ▷ “Mi dicono ‘attento sul Venezuela’,... 06 Gennaio 2026 ULTIMI ARTICOLI SPORTIVI Dimarco – Thuram, fari antinebbia ▷ Lo Scatto 07 Gennaio 2026 Lutto devastante, il cordoglio della Juve: “Ci uniamo al dolore” 07 Gennaio 2026 VIDEO – Milan, Allegri show in conferenza stampa! Fra Scudetto, duelli... 07 Gennaio 2026 Stravolto il mercato Inter: stagione finita e Mondiale a rischio 07 Gennaio 2026 Gli umori di Gasperini, garanzia per i tifosi 07 Gennaio 2026