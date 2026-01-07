Lazio – Fiorentina, Franco Melli “A Botta Calda”: “Rocchi, ti supplico: ferma tutto questo”

Partita di fuoco tra Lazio e Fiorentina, accompagnata da pesanti dubbi sul rigore concesso alla Viola e segnato da Gudmundsson. Sul 2-1 per gli ospiti, ci pensa Zaccagni a procurarsi il rigore del pareggio timbrato da Pedro negli ultimi minuti.

