Colpo di scena in casa Juventus il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari: sotto i riflettori finisce Koopmeiners. 

Anche ieri contro il Cagliari si è reso protagonista di una prestazione opaca, nonostante Spalletti lo abbia schierato nel suo ruolo naturale, ovvero in mezzo al campo. Teun Koopmeiners è sempre più lontano dalla Juve e potrebbe presto fare le valigie, nonostante il super investimento (circa 60 milioni) fatto nell’estate del 2024 per prenderlo dall’Atalanta.

Teun Koopmeiners in azione
Koopmeiners (Screenshot da profilo X @ilmeridianonews) – Radioradio.it

Il centrocampista olandese vanta diversi estimatori sia in Arabia Saudita che in Premier League e potrebbe salutare la Continassa in caso di proposta adeguata. Ma facciamo chiarezza.

Koopmeiners, addio per 35 milioni: la destinazione

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la Juve non vorrebbe svendere completamente il calciatore e si accontenterebbe oggi di 35 milioni di euro per liberarlo. Una cifra sicuramente importante, ma che in Inghilterra o in Arabia Saudita non avrebbero problemi a investire.

TeunKoopmeiners
Koopmeiners (Lapresse) – radioradio.it

Attenzione, dunque, alla situazione Koop-Juve e a un probabile addio del 27enne originario di Castricum già in questa sessione invernale di calciomercato: Comolli non si opporrebbe a una cessione del calciatore anche perché il tecnico Spalletti sembra avere altri piani per il centrocampo della Vecchia Signora.