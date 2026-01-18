Colpo di scena in casa Juventus il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari: sotto i riflettori finisce Koopmeiners.

Anche ieri contro il Cagliari si è reso protagonista di una prestazione opaca, nonostante Spalletti lo abbia schierato nel suo ruolo naturale, ovvero in mezzo al campo. Teun Koopmeiners è sempre più lontano dalla Juve e potrebbe presto fare le valigie, nonostante il super investimento (circa 60 milioni) fatto nell’estate del 2024 per prenderlo dall’Atalanta.

Il centrocampista olandese vanta diversi estimatori sia in Arabia Saudita che in Premier League e potrebbe salutare la Continassa in caso di proposta adeguata. Ma facciamo chiarezza.

Koopmeiners, addio per 35 milioni: la destinazione

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la Juve non vorrebbe svendere completamente il calciatore e si accontenterebbe oggi di 35 milioni di euro per liberarlo. Una cifra sicuramente importante, ma che in Inghilterra o in Arabia Saudita non avrebbero problemi a investire.

Attenzione, dunque, alla situazione Koop-Juve e a un probabile addio del 27enne originario di Castricum già in questa sessione invernale di calciomercato: Comolli non si opporrebbe a una cessione del calciatore anche perché il tecnico Spalletti sembra avere altri piani per il centrocampo della Vecchia Signora.