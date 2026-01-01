Nuovo clamoroso annuncio su Koopmeiners: l’ex Atalanta appare in crescita e non può più fallire a Torino.

Il 28 agosto del 2024 veniva acquistato dall’Atalanta per qualcosa come 60 milioni di euro (bonus compresi), ma ad oggi Teun Koopmeiners non ha mostrato ancora il suo reale valore con la maglia della Juventus.

Il centrocampista olandese classe ’98, che l’anno scorso ha faticato tantissimo, è ora in ripresa grazie alla cura Spalletti: l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana lo ha proposto nelle ultime settimane come braccetto di sinistra della difesa a tre e Koop si è reso protagonista di diverse prestazioni davvero convincenti.

Adesso, però, una nuova svolta è dietro l’angolo. Bremer è tornato al centro della difesa dopo l’intervento al menisco, mentre dietro il titolare a sinistra è Kelly, reduce da una inizio di stagione davvero positivo. In virtù di questo, Spalletti potrebbe riproporre Koopmeiners a centrocampo, ovvero nel suo ruolo naturale.

Adani su Koopmeiners: annuncio davvero sorprendente

Ecco intanto quanto dichiarato da Lele Adani nel corso de ‘La Nuova DS’: “Koopmeiners viene da un anno buttato e adesso le cose sono cambiate con Luciano Spalletti, che nel lavoro di campo è il più geniale. Storicamente alla Juve non si aspetta nessuno: l’olandese ha un obiettivo da centrare e nessuno viene prima della Juventus. Nemmeno Yildiz“.

Esperimenti, dunque, finiti per Koopmeiners. Il 27enne originario di Castricum deve assolutamente riprendersi la Juve a suon di prestazioni super e magari di gol: a Torino la pazienza sta per finire e, in caso di nuovo flop, le strade del club e del calciatore potrebbero separarsi al termine della stagione in corso.