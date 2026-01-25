Clamorosa svolta in casa Juve sul mercato: si complica terribilmente l’affare per il trasferimento di En-Nesyri in bianconero. ù

Con un pensiero al campo e uno al calciomercato. Sì, perché la Juve alle ore 18:00 affronterà il Napoli in una delle gare più affascinanti della 22esima giornata di Serie A, ma intanto monitora anche alcune questione relativi a possibili rinforzi in questa sessione invernale di gennaio. Ruota tutto intorno a Youssef En-Nesyri, che sembrava a un passo dal trasferimento in bianconero: l’affare con il Fenerbahce ha subito una brusca frenata e adesso la Juve starebbe pensando di cambiare obiettivo per il proprio attacco.

Nelle ultime ore su Youssef En-Nesyri è tornato a farsi sotto il Siviglia, club nel quale proprio l’attaccante marocchino ha vissuto gli anni migliori della sua carriera tra il 2020 e il 2024 con 73 gol in 196 partite.

La Juve è spazientita ed è pronta a cambiare obiettivo: non più Mateta per il quale il Crystal Palace chiede circa 40 milioni di euro, ma Joshua Zirkzee del Manchester United. L’ex Bologna è un vecchio pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che ora sta pensando di accelerare per riportarlo in Italia. Occhio, dunque, a questa pista.