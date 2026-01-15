Importantissima operazione di mercato da parte della Fiorentina, ma anche questa volta c’entra la Juventus. 

Juve e Fiorentina, come già accaduto diverse volte in passato, sono protagoniste di un’importantissima operazione di calciomercato, che si è conclusa proprio poco fa. Fabio Paratici, che ha lavorato in bianconero dal 2020 al 2021, ripartirà infatti dalla Fiorentina dopo l’avventura al Tottenham.

Juve-Fiorentina
Juve-Fiorentina di quest’anno (Ansa) – Radioradio.it

Lo rende noto la società toscana attraverso questo comunicato apparso in queste ore sul sito ufficiale: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”.

Fiorentina, ora il mercato può decollare

Paratici, che arriverà a Firenze soltanto il mese prossimo, è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Poalo Vanoli. Il club viola si è già assicurato le prestazioni di Solomon e Jack Harrison, ma non vuole di certo fermarsi qui e punta ad aggiungere altri innesti in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia a dir poco complicata.

Fabio Paratici
Paratici (Lapresse) – radioradio.it

La lotta retrocessione è già entrata nel vivo e servirà la miglior Fiorentina per uscire da una situazione di classifica delicata. Paratici è pronto, i tifosi viola lo sanno e si aspettano grandi cose dalla gestione dell’ex Juventus.