Importantissima operazione di mercato da parte della Fiorentina, ma anche questa volta c’entra la Juventus.

Juve e Fiorentina, come già accaduto diverse volte in passato, sono protagoniste di un’importantissima operazione di calciomercato, che si è conclusa proprio poco fa. Fabio Paratici, che ha lavorato in bianconero dal 2020 al 2021, ripartirà infatti dalla Fiorentina dopo l’avventura al Tottenham.

Lo rende noto la società toscana attraverso questo comunicato apparso in queste ore sul sito ufficiale: “ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina”.

Fiorentina, ora il mercato può decollare

Paratici, che arriverà a Firenze soltanto il mese prossimo, è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Poalo Vanoli. Il club viola si è già assicurato le prestazioni di Solomon e Jack Harrison, ma non vuole di certo fermarsi qui e punta ad aggiungere altri innesti in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia a dir poco complicata.

La lotta retrocessione è già entrata nel vivo e servirà la miglior Fiorentina per uscire da una situazione di classifica delicata. Paratici è pronto, i tifosi viola lo sanno e si aspettano grandi cose dalla gestione dell’ex Juventus.