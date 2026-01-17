Vince l’Inter, di misura a Udine. Il primato in classifica resta, un gol di Lautaro sugella una prestazione buona dei nerazzurri, che hanno ben gestito il minimo vantaggio. Molto bene Pio Esposito titolare a posto di Thuram, l’intesa con il suo capitano è sembrata come sempre ottima. Bene anche DI Marco che si è anche visto annullare un gol per fuorigioco. Le considerazioni dopo questa vittoria vanno nella direzione di una possibile fuga dei nerazzurri, viste le difficoltà e gli infortunati del Napoli, visti alcuni sto contro le piccole del Milan. In diretta a Radio Radio Lo Sport il commento di Stati e Baldi.