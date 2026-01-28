Borussia Dortmund-Inter è l’ultima tappa della League Phase europea. I nerazzurri arrivano già certi almeno dei playoff, ma con l’obiettivo di centrare una vittoria che possa spalancare le porte degli ottavi diretti. A Dortmund serve battere il Borussia e poi attendere i risultati dagli altri campi. L’Inter vince, convince a tratti, ma il verdetto finale rimanda tutto allo spareggio.

Inter in controllo, occasioni sprecate

L’avvio è favorevole ai nerazzurri, ordinati nel possesso palla e più continui nel palleggio. La squadra di Inzaghi trova spazio soprattutto a sinistra, con Dimarco e Bisseck spesso coinvolti nella fase offensiva. Le occasioni migliori però sono sporche: Dimarco calcia centrale, Bisseck arriva tardi alla conclusione, Thuram viene anticipato più volte in area. Il Borussia Dortmund risponde a strappi e alza i giri col passare dei minuti, sfiorando il vantaggio con Guirassy, che solo davanti a Sommer spreca clamorosamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter tiene il campo ma non capitalizza.

Ripresa più fisica, Sommer decisivo

Nel secondo tempo il Borussia Dortmund aumenta l’aggressività, sospinto dal Muro Giallo. I tedeschi spingono con continuità, trovando spazio tra le linee e costringendo l’Inter a difendersi più bassa. Sommer è decisivo su Adeyemi con un’uscita puntuale, mentre Bisseck salva una situazione delicata su Ryerson. Dall’altra parte i nerazzurri costruiscono meno, ma quando riescono a risalire il campo creano pericoli: doppia chance non sfruttata da Pio Esposito, poi un colpo di testa di Thuram troppo debole per sorprendere Kobel.

La perla di Dimarco e il sigillo di Diouf

A sbloccare una partita bloccata ci pensa Dimarco, con una punizione perfetta dal limite che supera Kobel e indirizza il match. Il Borussia accusa il colpo e l’Inter gestisce con intelligenza il finale, rallentando il ritmo e tenendo il pallone lontano dalla propria area. Nel recupero arriva anche il raddoppio: Diouf approfitta di un’incertezza difensiva, entra in area e con il sinistro trova l’angolo giusto per il suo primo gol in nerazzurro. La vittoria porta l’Inter a 15 punti, ma non basta per l’accesso diretto agli ottavi: il cammino europeo proseguirà dai playoff.

