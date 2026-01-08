Colpo di scena Lewis Hamilton: arriva l’annuncio improvviso da parte del campione britannico della Ferrari.

Viene da una stagione molto deludente viste le premesse con il sesto posto nella classifica Mondiale con appena 156 punti, ma Lewis Hamilton è pronto a ripartire. Ieri il campione britannico della Ferrari ha compiuto 41 anni e, proprio nel giorno del suo compleanno, ha deciso di scrivere un lungo messaggio attraverso i propri profili social.

“Un altro ritorno. Sono incredibilmente grato per questa pausa. Tempo di staccare, ricaricarsi e trovare un po’ di pace interiore. Il tempo con la famiglia e gli amici, il riposo e le belle risate erano tutto ciò di cui avevo bisogno dopo un anno molto prosciugante. In un mondo che si muove così velocemente, dove veniamo costantemente trascinati in così tante direzioni. Ho staccato davvero ed è stata la sensazione più incredibile“, si legge nella prima parte del messaggio.

Hamilton si ferma: l’annuncio del giorno del suo compleanno

Hamilton, poi, continua: “Sono consapevole che entriamo nell’anno del cavallo e ci lasciamo alle spalle l’anno del serpente. Il momento del cambiamento è ora. Iniziare nuove routine, lasciarsi alle spalle schemi indesiderati e lavorare sulla crescita. Lascia andare le cose che non ti servono. Questo può volerci tempo, ci saranno cose di cui non potrai liberarti subito, ma si inizia con il primo passo. Anche se il mondo può sembrare un casino, spero che tu rimanga concentrato a vivere la vita al massimo. Sii te stesso e non dimenticare mai chi sei. L’ho imparato da molti di voi che me lo hanno detto nel 2025 e non lo dimenticherò mai più! Il vostro sostegno significa tutto per me, e anche io sono qui per voi. Non siete mai soli. Viviamo un giorno alla volta, un passo alla volta“.

I tifosi della Ferrari si augurano, adesso, di rivedere in pista quello che è considerato da tutti uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1: per tornare a vincere, serve il miglior Lewis Hamilton.