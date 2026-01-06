“Guendouzi andrà via. Sarri chiede giocatori importanti, ma la Lazio…” ▷ Le ultime di Salomone

Un’altra cessione eccellente sembra profilarsi all’orizzonte in casa Lazio. Dopo l’addio del Taty Castellanos, che ha lasciato la Capitale dopo due anni e mezzo per trasferirsi a Londra, sponda West Ham, anche il futuro di Matteo Guendouzi appare sempre più lontano da Formello.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Fenerbahçe avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni di euro per il centrocampista francese. Una proposta importante, ma non ancora sufficiente per convincere il presidente Claudio Lotito, che continua a chiedere almeno 30 milioni per il cartellino del giocatore. Il club turco, che avrebbe già trovato un accordo di massima con Guendouzi, sarebbe pronto a rilanciare con un’ultima offerta decisiva.

Una situazione che assume contorni quasi paradossali in casa biancoceleste. Dopo il blocco del mercato e le rassicurazioni di Lotito sulla volontà di non privarsi dei big, Maurizio Sarri rischia di ritrovarsi già senza due pedine fondamentali del suo scacchiere tecnico.

Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente sul fronte acquisti: il tecnico toscano si aspetta risposte concrete dalla società per colmare le possibili partenze e mantenere competitiva la squadra in vista della nuova stagione.

“Guendouzi andrà via. Tra Sarri e la società differenze di vedute…”

Nel corso di Radio Radio Mattino – Sport & News, il giornalista de Il Tempo Luigi Salomone ha fatto il punto sul futuro di Matteo Guendouzi, sempre più lontano dalla Lazio.

“Credo che Guendouzi andrà via – ha spiegato Salomone – ormai balla soltanto qualche milione tra domanda e offerta. C’è la volontà di tutte le parti in causa di trovare una quadra“. La sensazione è che la trattativa sia entrata nella fase decisiva, con l’accordo che potrebbe arrivare a breve.

Ma il nodo principale resta il progetto tecnico. “C’è un problema di fondo – ha aggiunto – Sarri ha chiesto giocatori importanti, titolari veri. Qui nasce un cortocircuito: la Lazio sembra orientata a puntare su profili più giovani dal punto di vista anagrafico, mentre l’allenatore è poco convinto di questa linea. È un aspetto su cui le parti dovranno chiarirsi“.

Salomone ha poi fatto alcuni esempi concreti: “Fabbian piace molto alla società, ma non entusiasma particolarmente Sarri. Stesso discorso per Maldini“.

Intanto, sul tavolo restano diversi nomi per il mercato in entrata: da Pinamonti a Samardzic, passando per Loftus-Cheek. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sul profilo YouTube di Radio Radio Lo Sport, con l’approfondimento completo firmato da Luigi Salomone.