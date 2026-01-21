Le élite sono a Davos questa settimana per il World Economic Forum 2026. Al forum della cittadina svizzera presenziano annualmente “filantropi”, CEO di grandi multinazionali e leader da tutto il mondo. Inclusa Ursula von der Leyen, che, per il suo discorso al WEF, ha persino saltato la discussione in Parlamento europeo sulla quarta mozione di sfiducia nei suoi confronti. Hanno già parlato dall’inizio della settimana in molti: Larry Fink, CEO di BlackRock e membro del CdA del World Economic Forum; il presidente francese Emmanuel Macron; Mark Carney, primo ministro canadese. Le strade innevate di Davos hanno visto passeggiare verso il Forum anche Justin Trudeau (con la compagna Katy Perry). Poi Christine Lagarde, presidente BCE che ha parlato questa mattina.

L’attesa è però per il presidente USA Donald Trump, che farà un discorso nel primo pomeriggio. Nella via del Forum avvistato anche Bill Gates, presenza quasi costante negli anni. Un giornalista di Vox Populi Media, Callum Smiles, lo ha “tampinato” per ottenere risposta su una domanda delicata.

“Puoi chiedere scusa al mondo?”

“Signor Gates, cosa ne pensa della decisione dell’HHS di ridurre il calendario vaccinale negli Stati Uniti? È una cosa positiva o negativa?“, chiede il giornalista rincorrendo per tutta Davos Bill Gates, che non risponde. “Date le complicazioni emerse dal vaccino COVID, pensa che sia stato effettivamente sbagliato imporre una cosa del genere al mondo?“, ancora nulla. “Signor Gates, può almeno accettare ora che è di dominio pubblico e di comune conoscenza che il vaccino COVID è stato fondamentalmente un fallimento?“. Il suo staff comincia ad allontanare il giornalista e a indirizzare un Gates confuso verso un edificio. Smiles gli chiede con ironia: “Queste persone ti stanno dicendo cosa fare perché…stai perdendo la testa?“.

Il multimiliardario sfugge al giornalista, che conclude: “Questa gente lo spinge di qua e di là. Sembra quasi Joe Biden verso la fine del suo mandato, quando vagava senza meta. Quasi come se avesse fatto troppi vaccini e questo gli avesse causato danni cerebrali“.