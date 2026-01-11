

Finisce in pareggio la sfida tra Fiorentina e Milan, con i rossoneri che raggiungono i viola al novantesimo. La Fiorentina ha sperato fino alla fine di portare a casa un risultato insperato, il Milan non si è arreso e alla fine, dopo tanti errori, ha acciuffato il pareggio. A Comuzzo su angolo ha risposto Nkunku, la squadra di Allegri torna da Firenze con i soliti rimpianti per le mancanze in zona gol.

Il primo tempo è determinato dalle giocate di Pulisic, che scambia bene con Fullkrug e riesce a trovarsi più volte col pallone del possibile vantaggio tra i piedi. A differenza delle altre occasioni però, il calciatore statunitense fallisce più volte, o per merito di De Gea, o per demeriti propri. Dall’altro lato la Fiorentina crea poco, Kean al rientro da titolare si fa notare solo per una ammonizione al trentesimo del primo tempo.

Nel secondo tempo la partita cambia grazie ad un calcio d’angolo. Al minuto 66 Comuzzo spizza in area e mette in rete, Maignan non può nulla. Colpevole la difesa che lascia il centrale della Viola a saltare da solo al centro dell’area. Il Milan accusa il colpo, per poi riprendere il pallino del gioco. Si fa male Pavlovic ed entra Nkunku, cambio forzato che risulterà decisivo. Al novantesimo su pallone servito da Fofana è proprio l’attaccante rossonero che segna da subentrato e regala il pareggio alla squadra di Allegri. La partita finisce dopo quasi dieci minuti di recupero.