La Fiorentina vince in casa contro la Cremonese, nei minuti di recupero, di voglia e con fortuna. La squadra di Vanoli ci mette impegno e intensità per tutti i 90 minuti. La squadra di Nicola rimane schiacciata per larghi tratti della partita nella propria metà campo, ma il gol non arriva mai. Manca Kean colpevole di aver saltato diversi allenamenti in settimana (entrerà a 5 dalla fine), quindi giocano Piccoli e Gudmundsson. Il predominio del campo c’è, ma il gol non arriva mai, il portiere della Cremonese non corre pericoli. Poi entra in scena La Penna, con la “collaborazione” del Var: Piccoli viene atterrato in area da Baschirotto, l’arbitro fischia, il rigore è netto. Sembra tutto regolare, ma come vediamo da mesi, quando tutto sembra andare nella direzione giusta, interviene il Var. L’arbitro va al monitor, riguarda l’azione, Baschirotto e Piccoli si trattengono a vicenda, prima del fallo del difensore della Cremonese. La decisione annunciata dall’arbitro ancora una volta si allontana in maniera incredibile dalle logiche del gioco del calcio, fallo di Piccoli, rigore revocato. Gli animi si scaldano e al primo contatto di gioco scatta la rissa, le panchine sono in campo, arrivano due espulsioni per membri dello staff delle due squadre.

Nel secondo tempo la Cremonese esce dalla propria area, l’occasione più importante arriva sui piedi di Sanabria a cinque minuti dalla fine, De Gea compie un miracolo. Quando la partita sta per finire entra Kean, sembra essere troppo tardi, e invece Vanoli indovina la mossa. Su un colpo di testa Audero respinge male e la palla sbatte sul piede dell’attaccante italiano. Fortuna, senso della posizione e scaltrezza: l’esultanza dei giocatori è rabbiosa, Kean mostra i muscoli, la Fiorentina si prende tre punti.