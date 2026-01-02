Grandissima sorpresa in casa Juve proprio a inizio anno: c’è un addio che rischia di ribaltare completamente il mercato bianconero.

Sabato 3 gennaio, alle ore 18:00, la Juve ospiterà il Lecce nell’anticipo della 18esima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per l’undici di Spalletti, che punta a conquistare la quarta vittoria di fila in campionato e a recuperare altre posizioni in classifica.

La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, resta vigile anche sul mercato. Con l’inizio della finestra invernale di gennaio, Comolli punta a regalare a Spalletti qualche rinforzo importante soprattutto sulla fascia destra e in mezzo al campo.

Joao Mario-Juve, è finita: addio vicinissimo

Occhio, però, anche alle uscite. Il primo calciatore della rosa bianconera a fare le valigie sarà quasi sicuramente Joao Mario, arrivato in estate nell’ambito dell’operazione che ha riportato Alberto Costa in Portogallo. Joao Mario non è quasi mai stato impiegato da Spalletti e sembra ormai imminente una sua cessione, anche se la Juve non vuole assolutamente svendere il suo cartellino.

Il 25enne originario di São João da Madeira ha molto mercato in patria e a Torino lo valutano almeno 11 milioni di euro: il contratto del calciatore scade nel 2030, un dettaglio che rende la sua uscita tutt’altro che semplice, ma in casa Juve sono sicuri di poterlo piazzare già nelle prossime settimane.

In caso di uscita di Joao Mario, la Juve si vedrebbe poi costretta a correre subito ai ripari e a inserire un nuovo esterno destro in rosa. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.