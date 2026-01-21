Incredibile svolta per quel che riguarda il futuro di Donnarumma: ecco le ultimissime che arrivano dall’Inghilterra.

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Manchester City rischia di interrompersi dopo appena un anno dal suo arrivo in Inghilterra. L’estremo difensore di Castellammare di Stabia, arrivato alla corte di Guardiola lo scorso 2 settembre, potrebbe infatti andare via in estate come ammesso dal suo agente Enzo Raiola in un’intervista riportata dal ‘Sun’: “Se ci sarà l’opportunità di tornare in Italia, la coglieremo“.

Sempre secondo il noto tabloid, Juventus e Inter non avrebbero mai perso le speranze di riportare in Serie A il portiere della Nazionale italiana e adesso sarebbero pronte a rifarsi sotto. Donnarumma, però, percepisce circa 13 milioni di sterline nette (circa 15 milioni di euro) a stagione esclusi i bonus e, dunque, dovrebbe accettare un ingaggio inferiore per tornare nel campionato italiano.

Per il momento siamo a semplici voci di mercato, ma nelle prossime settimane potrebbe finalmente entrare nel vivo una trattativa per il ritorno di Donnarumma in Italia. Una prospettiva pazzesca ed esclusa dalla maggior parte degli addetti ai lavori e dei tifosi, almeno fino a quale settimana fa. Come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo sapremo sicuramente molto presto.