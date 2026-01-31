Inter ancora una volta protagonista sul mercato: questa, però, è una pessima notizia per il club nerazzurro. 

L’Inter lavora senza sosta in questi ultimissimi giorni di mercato con l’intenzione di mettere a segno qualche importante colpo in entrata. L’ultima pazza idea dei nerazzurri è quella di portare a Milano addirittura Curtis Jones, forte centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese classe 2001. Il giocatore prenderebbe il posto di Frattesi, che sembra diretto ormai verso il trasferimento al Nottingham Forest.

Cristian Chivu concentrato
Chivu (Screenshot da profilo X @IlMaresca98) – Radioradio.it

Intanto, proprio dal mercato arrivano pessime notizie per Chivu e per il popolo di fede nerazzurra. Fermin Lopez, che era stato accostato a lungo proprio all’Inter, continuerà infatti a indossare la casacca del Barcellona. Ad ufficializzarlo è, in queste ore, la società blaugrana attraverso i propri profili: Fermin Lopez rinnova fino al 30 giugno 2031. Ma Marotta è pronto a correre ai ripari: l’Inter, infatti, ha già chiuso un altro importantissimo colpo in prospettiva con l’acquisto di Yanis Massolin, centrocampista del Modena classe 2002 (di cui si dice un gran bene) per poco meno di 5 milioni di euro. Inter, dunque, letteralmente scatenata in questi ultimissimi giorni di mercato.