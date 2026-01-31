Inter ancora una volta protagonista sul mercato: questa, però, è una pessima notizia per il club nerazzurro.

L’Inter lavora senza sosta in questi ultimissimi giorni di mercato con l’intenzione di mettere a segno qualche importante colpo in entrata. L’ultima pazza idea dei nerazzurri è quella di portare a Milano addirittura Curtis Jones, forte centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese classe 2001. Il giocatore prenderebbe il posto di Frattesi, che sembra diretto ormai verso il trasferimento al Nottingham Forest.

Intanto, proprio dal mercato arrivano pessime notizie per Chivu e per il popolo di fede nerazzurra. Fermin Lopez, che era stato accostato a lungo proprio all’Inter, continuerà infatti a indossare la casacca del Barcellona. Ad ufficializzarlo è, in queste ore, la società blaugrana attraverso i propri profili: Fermin Lopez rinnova fino al 30 giugno 2031. Ma Marotta è pronto a correre ai ripari: l’Inter, infatti, ha già chiuso un altro importantissimo colpo in prospettiva con l’acquisto di Yanis Massolin, centrocampista del Modena classe 2002 (di cui si dice un gran bene) per poco meno di 5 milioni di euro. Inter, dunque, letteralmente scatenata in questi ultimissimi giorni di mercato.