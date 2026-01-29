Colpo di scena in casa Juventus in queste ore: rischia di cambiare completamente il calciomercato bianconero.

La Juve è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo rinforzo nel reparto offensivo, ma una notizia di queste ore rischia di stravolgere completamente il calciomercato dei bianconeri. Tutta colpa dell’infortunio occorso a Patrick Dorgu nel corso della super sfida tra Arsenal e Manchester United: l’ex Lecce ha rimediato un problema grave al bicipite femorale e potrebbe rimanere fermo ai box per circa 10 settimane (poco meno di 3 mesi).

Proprio questa tegola potrebbe convincere la dirigenza del Manchester United a intervenire sul mercato per prendere un nuovo esterno offensivo: in tal senso occhio alla situazione di Francisco Conceicao della Juve, che è un vecchio pallino del club di Premier League. L’esterno portoghese si trova benissimo a Torino e anche domenica contro il Napoli ha disputato una buona gara, ma la disponibilità economica dei Red Devils potrebbe risultare decisiva per un suo eventuale trasferimento in Inghilterra.

Sono, dunque, ore caldissime in casa Juventus sia per quel che concerna la ricerca del nuovo centravanti sia per quanto riguarda il futuro di Conceicao: come si concluderà alla fine questa vicenda?