Calciomercato Roma, arriva l’ala? ▷ “Arriverà lui, ma è un azzardo: ha staccato la spina da anni…”

Il 2 febbraio si avvicina rapidamente e con esso il termine della sessione invernale di calciomercato. La Roma continua a muoversi con attenzione per completare l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini, che nelle ultime settimane ha più volte sottolineato la necessità di intervenire sugli esterni offensivi. Dopo aver già rinforzato il reparto avanzato con gli innesti di Malen e Robinio Vaz, la dirigenza giallorossa è ora concentrata sull’individuazione di un esterno sinistro in grado di garantire qualità, esperienza e soluzioni tattiche immediate.

Nel corso delle settimane sono stati numerosi i profili accostati al club capitolino, ma nelle ultime ore sembra essersi fatto largo con maggiore decisione il nome di Yannick Carrasco. L’ala belga, attualmente in forza all’Al-Shabab FC, rappresenta un’opzione di grande esperienza internazionale. Trasferitosi in Arabia Saudita nel settembre 2023 dopo una lunga e vincente parentesi con l’Atlético Madrid, Carrasco non ha mai nascosto il desiderio di tornare a misurarsi con il calcio europeo ad alti livelli.

Già in passato accostato alla Roma, il giocatore vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Serie A, considerandolo un’opportunità importante per rilanciarsi in un campionato competitivo e tornare al centro del progetto della nazionale belga, in vista delle prossime competizioni internazionali e, soprattutto, dei Mondiali. Dal punto di vista tecnico, Carrasco garantirebbe a Gasperini quelle caratteristiche che al momento mancano alla rosa giallorossa.

La Roma starebbe valutando l’operazione sulla base di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto, formula che incontrerebbe il pieno gradimento del calciatore. Al momento, però, l’Al-Shabab non sembrerebbe intenzionato ad aprire a questa soluzione, preferendo un trasferimento a titolo definitivo o condizioni economiche diverse. Tuttavia, come spesso accade nelle fasi finali del calciomercato, i margini per una trattativa restano aperti e gli sviluppi per la Roma potrebbero arrivare anche a ridosso della chiusura ufficiale.

Calciomercato Roma, le perplessità di Carina: “Ha staccato la spina da anni, è un azzardo…”

Intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport & News, Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, ha fatto il punto sul mercato della Roma: “Tutte le energie della Roma sono adesso sull’esterno offensivo sinistro di piede destro richiesto da Gasperini – ha spiegato -. Penso che alla fine arriverà Carrasco. Sono stati fatti dei tentativi seri per Sauer e Tel, ma Feyenoord e Tottenham non aprono alla cessione in questo momento. Carrasco, invece, è l’uomo più semplice da prendere“.

Il giornalista ha poi espresso alcune perplessità legate all’operazione, soprattutto sotto il profilo fisico: “Io ho qualche perplessità. Ha avuto seri infortuni, ormai ha staccato la spina da diversi anni. Riattaccarla adesso, dopo 5-6 anni, non è semplice, soprattutto con un allenatore come Gasperini“.

Carina ha infine sottolineato come il valore tecnico del calciatore non sia in discussione, ma che il vero interrogativo riguardi la sua attuale condizione. “Fosse stato il Carrasco dell’Atletico Madrid, in Serie A avrebbe giocato in ciabatte. Il problema è che sono passati troppo anni. Secondo me è un azzardo” – ha detto.