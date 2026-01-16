Clamoroso annuncio su Rafael Leao: i tifosi del Milan restano senza parole per quello che sta accadendo.

Anche ieri è stato decisivo con l’assist a Rabiot per il gol del momentaneo 2-1 sul campo del Como. La stagione di Leao procede tra alti e bassi anche per via dei continui problemi fisici accusati in questa prima metà di stagione, ma il 26enne portoghese è sempre più imprescindibile per il Milan.

Eppure c’è qualcuno che non la pensa esattamente così. Come ad esempio, Alessandro Costacurta che ha criticato proprio Leao nel corso di una lunga intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’.

Costacurta attacca Leao: le sue parole

Ecco quanto ammesso dall’ex difensore rossonero: “Non sono mai stati un grandissimo estimatore di Leao, ma da sempre. Sin da quando erano in molti a considerarlo un predestinato o un potenziale Pallone d’oro. Secondo il mio punto di vista, Leao è enigmatico. Anzi, è uno showman: ok la bellezza nel calcio, ma questa si rivela inutile se non è efficace. Ricordiamo che parliamo di un calciatore che ha quasi 27 anni e non di un ragazzino“.

Parole al vetriolo che sicuramente faranno riflettere i tanti tifosi del Milan. E voi cosa pensate? Credete che Leao sia un fenomeno o siete d’accordo con quanto espresso da Costacurta?