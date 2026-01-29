Altra bomba di mercato in questi ultimissimi giorni di gennaio: la clamorosa indiscrezione scuote il mondo Inter.

Classe 2005, struttura fisica imponente e un fiuto del gol da applausi. Francesco Pio Esposito non ha certo bisogno di presentazioni e, a soli 20 anni, si sta mettendo in luce con la maglia dell’Inter a suon di reti. A tal punto che il suo nome è già finito sul taccuino di mezza Europa, ma servirà un’offerta a dir poco indecente per strapparlo alla compagine nerazzurra.

Offerta, però, che potrebbe arrivare più presto del previsto. Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sportitalia’, un grande club inglese (quasi sicuramente il Manchester United) starebbe preparando una proposta da 80 milioni di euro per il cartellino del centravanti originario di Castellammare di Stabia.

Pio Esposito rappresenta il futuro dell’Inter, ma di fronte a un’offerta di questi tipo i piani di Marotta potrebbero cambiare di colpo: una pessima notizia per il tecnico Chivu e per tutti i sostenitori nerazzurri che adesso temono di dover dire addio a un calciatore dal futuro assicurato. Seguiremo con attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.