Juve letteralmente scatenata sul mercato e pronta a prendere un altro calciatore: Antonio Conte è furioso.

La Juve è, senza ombra di dubbio, una delle squadre più attive di Serie A in questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris, infatti, è alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco e la trattativa per portare Youssef En-Nesyri a Torino sembra essere ormai in dirittura d’arrivo. Decisivo il viaggio del direttore sportivo Marco Ottolini a Istanbul nelle scorse ore: l’accordo col Fenerbahce è ormai raggiunto e nelle prossime ore l’attaccante marocchino potrebbe firmare il suo nuovo contratto.

Non sarà l’unico colpo in entrata visto che la Juve è alla ricerca anche di un terzino destro, da alternare a Kalulu. L’ultima idea proprio in tal senso si chiama Juanlu Sánchez, 22enne in forza al Siviglia: il calciatore era stato a lungo accostato al Napoli di Antonio Conte, ma adesso la Juve appare in netto vantaggio rispetto agli azzurri.

Resta da capire quale sarà la formula dell’operazione, con Comolli che insiste per un prestito con diritto di riscatto. Una cosa è certa: nella corsa a Juanlu, adesso la Juve vede il traguardo e le speranze di vedere il calciatore a Napoli sembrano essersi ridotte al lumicino.