Niente da fare per l’Inter che ci aveva provato: è ormai imminente l’accordo totale con il Milan.

Negli ultimi giorni i tifosi del Milan avevano temuto il peggio visto il suo accostamento ai cugini dell’Inter, ma ora possono tirare un grande sospiro di sollievo: il futuro di Mike Maignan sarà ancora a tinte rossonere.

Lo riferisce in questi minuti l’esperto di calciomercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, secondo cui l’accordo tra il Milan e l’entourage del portiere francese sarebbe ormai stato raggiunto: firma fino al 2030 o 2031 e ingaggio da 6/7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Troppo importante Maignan per perderlo e soprattutto per vederlo con la casacca dell’Inter: proprio per questo motivo, il direttore sportivo Tare ha accelerato nelle ultime ore e l’affare può considerarsi ormai concluso. Marotta, invece, sarà costretto a virare su altri profili per rinforzare la porta dell’Inter: anche ieri sera contro il Pisa, il titolare Sommer si è reso protagonista di una prestazione deludente e i nerazzurri sono al lavoro per cercare il suo sostituto. Che, a questo punto, non sarà Maignan.