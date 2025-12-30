“Zirkzee e Raspadori: accordi chiusi, mancano solo gli annunci” ▷ Roma, la bomba di Di Giovambattista

“La Roma ha chiuso gli accordi con il Manchester United per Zirkzee e con l’Atletico Madrid per Raspadori“. Questa la clamorosa indiscrezione di calciomercato con cui Ilario Di Giovambattista ha aperto la trasmissione odierna di Radio Radio Lo Sport. Due nomi pesanti, due operazioni che, se confermate, segnerebbero un cambio di passo netto nelle ambizioni del club capitolino.

Di Giovambattista ha poi rincarato la dose, sottolineando il significato strategico delle possibili operazioni: “A questo punto penso di poter dirlo con certezza: la Roma punta a vincere, non prende due giocatori del genere tanto per“. Un messaggio chiaro, che lascia intendere una volontà precisa da parte della società di costruire una squadra immediatamente competitiva.

Sulla stessa linea Enrico Camelio, che ha confermato quanto anticipato in trasmissione: “Confermo quanto detto da Ilario. Con Zirkzee l’accordo è stato trovato da tempo, c’è da aspettare ancora un pochino perché lo United ha due giocatori in Coppa d’Africa“. Una questione di tempistiche, dunque, più che di sostanza.

Camelio ha inoltre aggiunto un dettaglio significativo dal punto di vista tecnico: sia Joshua Zirkzee sia Giacomo Raspadori rappresenterebbero infatti “scelte di prima battuta di Gasperini“, un elemento che rafforza l’idea di un mercato pensato in stretta sintonia con le richieste dell’allenatore.

In attesa di conferme ufficiali, le parole emerse da Radio Radio Lo Sport alimentano le speranze dei tifosi romanisti e delineano lo scenario di una Roma pronta a lottare per i vertici alti della classifica.