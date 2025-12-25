L’annuncio su Kenan Yildiz manda letteralmente in visibilio i tifosi della Juventus: vediamo cos’è successo in queste ore.

Numero 10 sulle spalle, giocate di una qualità spaventosa, assist e gol. Si chiama Kenan Yildiz il presente e il futuro della Juve, che è al lavoro per blindare il talento turco e per fare un vero simbolo della squadra.

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029 e uno stipendio inferiore ai 2 milioni di euro a stagione, a Torino sono sicuri di avere gli argomento giusti per convincerlo a rimanere ancora a lungo. Perché questa Juve non può assolutamente fare a meno di Yildiz, questo è sicuro.

Yildiz come Del Piero: le parole di Marocchi

Yildiz come Alessandro Del Piero. Almeno a sentire le parole di una vecchia leggenda bianconera come Giancarlo Marocchi che si è espresso così in merito a questo audace parallelismo: “Kenan sta cominciando proprio come aveva cominciato Alex, mettendo in mostra una grandissima tecnica e tanta generosità. Come Del Piero, anche Yildiz sembra ‘nato imparato’. Se posso permettermi di dargli un consiglio, direi che si deve concentrare maggiormente sui gol perché alla fine sono i gol segnati a fare la differenza“.

Un’investitura importante quella di Marocchi, l’ennesima che di fatto consacra Kenan Yildiz. La Juve è consapevole di aver trovato un fuoriclasse assoluto a cui affidare la guida della squadra da qui ai prossimi anni e non vuole lasciarselo sfuggire. Un fuoriclasse alla Alex Del Piero, per intenderci.